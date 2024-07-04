Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что за три дня ему сделали 729 капельниц. Об этом сообщает Telegram-канал программы «Каково?!».

Кушанашвили пообещал победить болезнь и вернуться

В своём обращении он также указал, что следует бороться с болезнью, лечиться, «соглашаться на всё, что говорят врачи».

«Вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я – из самых несгибаемых жуликов», - заключил Кушанашвили.

Также журналист добавил, что ему «разрешили пить кефир».

Ранее друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что телеведущего, которому сделали две операции, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // dilizhans
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