Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц
Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что за три дня ему сделали 729 капельниц. Об этом сообщает Telegram-канал программы «Каково?!».
В своём обращении он также указал, что следует бороться с болезнью, лечиться, «соглашаться на всё, что говорят врачи».
«Вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я – из самых несгибаемых жуликов», - заключил Кушанашвили.
Также журналист добавил, что ему «разрешили пить кефир».
Ранее друг Кушанашвили Владимир Полупанов заявил, что телеведущего, которому сделали две операции, перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru