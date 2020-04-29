Выявлено новое опасное осложнение при коронавирусе

Французские исследователи пришли к выводу о связи между заболеванием, вызываемым коронавирусом, и тромбоэмболией легочной артерии — острой закупоркой кровеносных сосудов, которая чревата ишемией и инфарктом.

Развитие тромбоэмболии на фоне COVID-19 показала компьютерная томография сотни инфицированных с тяжелыми клиническими проявлениями. Такой побочный диагноз поставлен 23 обследованным из этих 100.

Взаимосвязь, по мнению специалистов, объясняется необходимостью проводить тяжелым больным механическую вентиляцию легких. Именно эта процедура в части случаев приводит к развитию тромбоэмболии. Выяснилось, что все они отмечены у пациентов, которые проводили много времени подключенным к аппарату ИВЛ, отмечает Ura.ru.

В целом по России за последние сутки подтверждено 108 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Из них 67 - в Москве. За всё время умерло 972 заражённых. Общее число инфицированных вплотную приблизилось к 100 тысячам, уточняет РИА ФАН.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480. За весь период выздоровели 10 286 человек.

