Выявлено новое опасное осложнение при коронавирусе
Французские исследователи пришли к выводу о связи между заболеванием, вызываемым коронавирусом, и тромбоэмболией легочной артерии — острой закупоркой кровеносных сосудов, которая чревата ишемией и инфарктом.
Развитие тромбоэмболии на фоне COVID-19 показала компьютерная томография сотни инфицированных с тяжелыми клиническими проявлениями. Такой побочный диагноз поставлен 23 обследованным из этих 100.
Взаимосвязь, по мнению специалистов, объясняется необходимостью проводить тяжелым больным механическую вентиляцию легких. Именно эта процедура в части случаев приводит к развитию тромбоэмболии. Выяснилось, что все они отмечены у пациентов, которые проводили много времени подключенным к аппарату ИВЛ, отмечает Ura.ru.
В целом по России за последние сутки подтверждено 108 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Из них 67 - в Москве. За всё время умерло 972 заражённых. Общее число инфицированных вплотную приблизилось к 100 тысячам, уточняет РИА ФАН.
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480. За весь период выздоровели 10 286 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине
- Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
- Таджикистан намерен запретить русифицировать имена и фамилии
- В Кремле рассказали, когда заберут у регионов широкие полномочия
- В Кремле не знают дату окончания пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru