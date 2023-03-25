Курский губернатор Старовойт прошел тренировку для народных дружинников

«Сегодня утром вместе с командой повышали и закрепляли навыки тактической подготовки, которую проходят наши бойцы добровольной народной дружины. Важно, чтобы тренировки шли регулярно. Для меня это возможно лишь в выходные дни», – рассказал он в своем Telegram-канале.



Старовой поблагодарил инструкторов, каждый из которых имеет боевой опыт, за отличную организацию обучения.

Ранее Старовойт патрулировал вместе с участниками ДНД местность в одном из приграничных районов Курской области. По данным главы региона на середину февраля, от курян поступило более четырех тысяч заявок на вступление в добровольное формирование.





