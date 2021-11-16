Курорты Краснодарского края не планируют закрывать зимой из-за ковида

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты региона продолжат принимать привитых от коронавируса отдыхающих, сообщает ТАСС.

Краснодарский край с 1 августа закроется для непривитых туристов

По его словам, кубанские власти не планируют закрывать регион в зимний период.

«Туристов мы ждём, но только привитых. Тех, кто имеет защищённость - и сам от ковида привит, и в край коронавирус не привезет», - заключил Кондратьев.

Ранее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет, сообщает RT.

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Фото: sochi.ru
ТЕГИ:КоронавирусКурортыТуристыКраснодарский Край
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