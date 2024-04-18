Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне

На втором месте шашлык из курицы, на третьем - из баранины. В качестве маринада, помимо уксуса, жители России также предпочитают использовать лук и кефир.

Существуют также и региональные особенности в приготовлении этого популярного блюда. Например, в Казани и Уфе особенно часто ищут шашлык из конины, в Волгограде — из сома, в Москве — из осетрины. В Санкт-Петербурге чаще, чем в других крупных городах, маринуют шашлык в айране, а в Омске — в киви.

Ранее онколог Сергей Родимов предупредил россиян, что чрезмерное употребление шашлыка может быть опасно для здоровья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

