Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне
Россияне предпочитают готовить шашлык из свинины, замаринованной предварительно в уксусе, к такому выводу пришли аналитики Яндекса после того, как изучили поисковые запросы со словом «шашлык» за лето 2023 года.
На втором месте шашлык из курицы, на третьем - из баранины. В качестве маринада, помимо уксуса, жители России также предпочитают использовать лук и кефир.
Существуют также и региональные особенности в приготовлении этого популярного блюда. Например, в Казани и Уфе особенно часто ищут шашлык из конины, в Волгограде — из сома, в Москве — из осетрины. В Санкт-Петербурге чаще, чем в других крупных городах, маринуют шашлык в айране, а в Омске — в киви.
Ранее онколог Сергей Родимов предупредил россиян, что чрезмерное употребление шашлыка может быть опасно для здоровья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне
- СМИ: Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатру
- Софья Эрнст: На съемках «Содержанок» в постельных сценах выручал юмор Бурунова
- Стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли
- Песков объяснил, почему Путин сделал замечание тюменскому губернатору
- ЗАЭС: При атаке дроном ВСУ тренажерного центра никто не пострадал
- Захарова: Визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
- Девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с придет в Москву
- Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе корпус учебно-тренировочного центра ЗАЭС
- Актер Мартынов: Гогунский появится в новом сезоне «Универа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru