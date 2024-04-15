Сервис бронирования мест для пикников в парках запустили в Москве

Уточняется, что забронировать оборудованное всем необходимым место можно через единую билетную систему, что позволит спланировать отдых заранее.

Доступны три четырёхчасовых слота: с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00, с 18:00 до 22:00. Стоимость аренды мангальной зоны составит 500 рублей. Каждая площадка включает противопожарный мангал, ящики для угля и песка, урны для мусора.

Забронировать место для пикника можно в парках «Кузьминки-Люблино», «Лианозовский» и «Серебряный Бор», а также в лесопарке Кусково и у Борисовских прудов.

Ранее диетолог Зоя Богданова заявила, что шашлык лучше всего запивать тёплой водой, сообщает RT.

