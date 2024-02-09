«Курица и томаты»: Диетолог рассказала, как приготовить пиццу без вреда для фигуры
Большую калорийность пицце дает сыр, его количество следует уменьшить, отметила в эфире НСН Анна Белоусова.
Пиццу можно приготовить без вреда для фигуры, для этого в качестве ингредиентов следует использовать курицу или морепродукты, а также томатный соус вместо кетчупа, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью НСН.
Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный День пиццы. Пицца из исконно итальянского продукта превратилась в общемировое явление. В 2017 году ЮНЕСКО включило технику приготовления неаполитанской пиццы в список объектов нематериального культурного наследия человечества. Белоусова отметила, что пиццу можно сделать близкой к диетическому блюду.
«Скрепку калорийности в пицце играет сыр. Но, опять-таки, его может быть много или мало. В классическом итальянском рецепте сыр не сыплется на поверхность начинки, а сыплется на тесто. Для классики берется самый обычный томатный соус, в котором нет крахмала, это могут быть даже просто протертые томаты без соли. Но ни в коем случае нельзя заменять томатный соус кетчупом, потому что в столовой ложке кетчупа чайная ложка сахара и четверть чайной ложки соли. Чем мы хотим быть стройнее, тем пицца будет у нас склонятся в вегетарианский характер. Это может быть курица, морепродукты. Совсем недиетическая – это пицца с различными видами колбасы», – сказала Белоусова.
Кроме того, диетолог рассказала, что пицца не относится к фаст-фуду. По ее словам, в пицце нет избытка жиров.
«Пиццу относят к фаст-фуду, но это не совсем правильно. Когда мы говорим о фаст-фуде, мы говорим о быстром питании, а пиццу практически невозможно съесть на ходу, она требует посадки за стол. Более того, она выпадает из продуктов фаст-фуда, потому что в пицце, как правило, нет избытка жиров. Она не обжаривается, а готовится в печи. Соответственно, это нормальное выпеченное тесто, калорийность пиццы зависит от начинки, само по себе тесто, которое используется для пиццы, не сдобное. В классическом варианте теста – мука, растительное масло, сахар, соль и яйцо. Когда мы пациентам говорим, что нужно ограничить продукты фаст-фуда, мы говорим, что пиццу можно есть», – резюмировала собеседница НСН.
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