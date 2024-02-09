«Курица и томаты»: Диетолог рассказала, как приготовить пиццу без вреда для фигуры

«Скрепку калорийности в пицце играет сыр. Но, опять-таки, его может быть много или мало. В классическом итальянском рецепте сыр не сыплется на поверхность начинки, а сыплется на тесто. Для классики берется самый обычный томатный соус, в котором нет крахмала, это могут быть даже просто протертые томаты без соли. Но ни в коем случае нельзя заменять томатный соус кетчупом, потому что в столовой ложке кетчупа чайная ложка сахара и четверть чайной ложки соли. Чем мы хотим быть стройнее, тем пицца будет у нас склонятся в вегетарианский характер. Это может быть курица, морепродукты. Совсем недиетическая – это пицца с различными видами колбасы», – сказала Белоусова.

Кроме того, диетолог рассказала, что пицца не относится к фаст-фуду. По ее словам, в пицце нет избытка жиров.

«Пиццу относят к фаст-фуду, но это не совсем правильно. Когда мы говорим о фаст-фуде, мы говорим о быстром питании, а пиццу практически невозможно съесть на ходу, она требует посадки за стол. Более того, она выпадает из продуктов фаст-фуда, потому что в пицце, как правило, нет избытка жиров. Она не обжаривается, а готовится в печи. Соответственно, это нормальное выпеченное тесто, калорийность пиццы зависит от начинки, само по себе тесто, которое используется для пиццы, не сдобное. В классическом варианте теста – мука, растительное масло, сахар, соль и яйцо. Когда мы пациентам говорим, что нужно ограничить продукты фаст-фуда, мы говорим, что пиццу можно есть», – резюмировала собеседница НСН.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН рассказала, что избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс, передает «Радиоточка НСН».

