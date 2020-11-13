Курилки для кальянов и вейпов предложено создать в жилых домах

Минстрой и министерство здравоохранения России выступили с инициативой создания в многоквартирных жилых домах специальных комнат для курения электронных сигарет и кальянов, следует из проекта на портале правовой информации.

При этом решение об оборудовании таких комнат могут принять собственники жилья. Согласно документу, комнаты должны быть оснащены пепельницами, огнетушителем, вытяжкой воздуха, а также плотно закрывающейся дверью со знаком «Место для курения».