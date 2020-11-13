Курилки для кальянов и вейпов предложено создать в жилых домах
Минстрой и министерство здравоохранения России выступили с инициативой создания в многоквартирных жилых домах специальных комнат для курения электронных сигарет и кальянов, следует из проекта на портале правовой информации.
При этом решение об оборудовании таких комнат могут принять собственники жилья. Согласно документу, комнаты должны быть оснащены пепельницами, огнетушителем, вытяжкой воздуха, а также плотно закрывающейся дверью со знаком «Место для курения».
В случае нарушения требований предлагаются штрафы до 30 тыс. рублей для должностных лиц, и до 80 тыс. — для юридических.
Тем временем, с 30 ноября в России вступил в силу запрет на курение кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны.
Кроме того, законопроект со вступившими в силу изменениями предусматривает запрет на торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр.
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