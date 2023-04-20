Курьеров назвали самыми опасными водителями электровелосипедов
Самыми злостными нарушителями дорожного движения среди владельцев средств индивидуальной мобильности являются курьеры, потому что для них время - деньги, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Отдельная история – это курьеры. Ездят на электровелосипедах, которые на самом деле являются полноценными средствами индивидуальной мобильности, они полноценные участники движения. Их транспорт, очевидно, должен быть на номерах, и, в отличие от других, курьеры ездят круглогодично. И эти люди – самые злостные нарушители правил дорожного движения. Они спешат заработать деньги, у них совершенно другая цель. Пересекают по диагонали сложный перекресток, ездят по пешеходному переходу, где человек должен «спешиться», ездят на «красный» свет. Все правила, которые можно нарушить, курьеры нарушают. Потому что у них есть конечная цель – добраться быстрее до потребителя, и цель оправдывает средства», - сказал Хайцеэр.
Он напомнил, что в советское время водителей делили на профессионалов и любителей. Курьеры сегодня, считает эксперт, должны быть причислены к профессионалам, так как электровелосипед для них – средство заработка.
Ранее Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН рассказал, что Национальный автомобильный союз готовит поправки, направленные на идентификацию владельцев средств индивидуальной мобильности.
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