Минобороны организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем

Работу по комплектованию новых подразделений Войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ начали на пунктах отбора на службу по контракту во всех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны.

Новобранцам предлагают контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению БПЛА, выплаты за уничтожение целей, увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключать новый. Военнослужащих отбирают в том числе на должности операторов дронов, инженеров, техников. Кандидатам предъявляют требования по возрасту, здоровью, образованию, профессионально-психологической пригодности.

«Дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером», - отметили в министерстве.

Инструкторы войск проводят предварительный отбор кандидатов на месте. При соответствии требованиям военнослужащих после подписания контракта направляют в учебные центры, где проходит курс подготовки по специальности.

Войска беспилотных систем были созданы в июне по инициативе президента Владимира Путина, напоминает РЕН ТВ.

