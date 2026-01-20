Главу подмосковного Звездного городка подозревают в получении крупной взятки
Главу городского округа Звездный городок Евгения Баришевского заподозрили в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Баришевского подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», - рассказал источник.
Подробности дела не приводятся.
Согласно данным Тверского суда, следователи ходатайствовали об аресте Баришевского, но суд оставил его на свободе.
Баришевский возглавляет Звездный городок с 2017 года. До этого чиновник занимал посты главы Лобни и городского округа Орехово-Зуево, депутата Московской областной думы.
Между тем бывшего сенатора Рауфа Арашукова приговорили к десяти годам заключения со штрафом 120 млн рублей за дачу взятки в размере 3 млн рублей сотруднику колонии «Черный дельфин», сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп высказал мнение, что НАТО существует благодаря ему
- Без связи, электричества и навигации: Чем опасна рекордная магнитная буря
- Главу подмосковного Звездного городка подозревают в получении крупной взятки
- Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США
- Минобороны организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем
- Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»
- Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
- Памфилова: В 2026 году запланировано более двух тысяч избирательных кампаний
- В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины
- Всему есть предел: Кто уговорит Трампа отказаться от захвата Гренландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru