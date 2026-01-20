Главу подмосковного Звездного городка подозревают в получении крупной взятки

Главу городского округа Звездный городок Евгения Баришевского заподозрили в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Баришевского подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», - рассказал источник.

Подробности дела не приводятся.

Согласно данным Тверского суда, следователи ходатайствовали об аресте Баришевского, но суд оставил его на свободе.

Баришевский возглавляет Звездный городок с 2017 года. До этого чиновник занимал посты главы Лобни и городского округа Орехово-Зуево, депутата Московской областной думы.

Между тем бывшего сенатора Рауфа Арашукова приговорили к десяти годам заключения со штрафом 120 млн рублей за дачу взятки в размере 3 млн рублей сотруднику колонии «Черный дельфин», сообщает «Свободная пресса».

