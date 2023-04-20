Национальный автомобильный союз готовит поправки для идентификации самокатчиков
20 апреля 202311:09
Национальный автомобильный союз готовит ряд поправок, направленных на идентификацию владельцев средств индивидуальной мобильности. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент организации Ян Хайцеэр.
«Сейчас мы готовим ряд поправок, которые могли бы помочь идентифицировать владельца средств индивидуальной мобильности, и само средство для того, чтобы не было на дорогах нарушений. Чтобы за руль таких средств не попадали такие пьяные люди. Если бы камеры могли фиксировать нарушения, если бы появились номера, которые бы идентифицировали любое средство индивидуальной мобильности, на которое можно повесить номер. Но если его повесить нельзя, то пусть это моноколесо ездит в цирке с медведями или на специально отведенной территории, ибо для окружающих это не всегда безопасно», - сказал Хайцеэр.
Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН также призвал ввести для самокатчиков и пользователей моноколеса систему распознавания личности Face ID.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru