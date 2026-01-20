Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США

Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США и всего мира. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как отметил политик, он «дал понять всем», что остров играет главную роль в обеспечении национальной и глобальной безопасности.

«Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для Вашингтона получение контроля над Гренландией – вопрос стратегического выживания из-за якобы развивающегося в Арктике военного присутствия России и Китая, сообщает РЕН ТВ.

