Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США
Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США и всего мира. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как отметил политик, он «дал понять всем», что остров играет главную роль в обеспечении национальной и глобальной безопасности.
«Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для Вашингтона получение контроля над Гренландией – вопрос стратегического выживания из-за якобы развивающегося в Арктике военного присутствия России и Китая, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США
- Минобороны организовало отбор граждан в Войска беспилотных систем
- Трамп пригрозил пошлинами на вино из-за отказа Макрона войти в «Совет мира»
- Стоимость золота на бирже обновила исторический максимум
- Памфилова: В 2026 году запланировано более двух тысяч избирательных кампаний
- В Брянске из-за атаки БПЛА повреждены два дома и четыре машины
- Всему есть предел: Кто уговорит Трампа отказаться от захвата Гренландии
- СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе
- В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов
- Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru