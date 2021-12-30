Курьер спас замерзающего человека в Люберцах

Курьер Никита проезжал на велосипеде, когда увидел человека без сознания, и остановился, чтобы оказать помощь. Об этом «Радио 1» рассказал участник операции по оказанию первой медицинской помощи.

«Мы с женой подбежали на подмогу – стали согревать пострадавшего, так как на улице минус 15 градусов. Я с себя снял куртку и надел на него», - рассказал местный житель.

После этого очевидцы вызвали скорую и довели человека до дома.