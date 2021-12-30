Курьер спас замерзающего человека в Люберцах
Курьер Никита проезжал на велосипеде, когда увидел человека без сознания, и остановился, чтобы оказать помощь. Об этом «Радио 1» рассказал участник операции по оказанию первой медицинской помощи.
«Мы с женой подбежали на подмогу – стали согревать пострадавшего, так как на улице минус 15 градусов. Я с себя снял куртку и надел на него», - рассказал местный житель.
После этого очевидцы вызвали скорую и довели человека до дома.
По словам курьера, у найденного без сознания жителя были проблемы с сердцем.
«Когда я увидел лежащего, то не смог проехать мимо. Для меня главное было спасти человека, который, как мне показалось, был вообще без каких-либо признаков жизни», - добавил он.
Ранее пьяный мужчина напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда» неподалеку от остановки «Рязанский проспект» в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Путин подписал закон о Fan ID
- Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов
- Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Путина и Байдена
- Голикова: Заболеваемость COVID-19 в России снижается уже семь недель
- Вассерман объяснил, почему оппозиционеров нельзя лишать гражданства РФ
- Классен перешёл в «Спартак»
- Курьер спас замерзающего человека в Люберцах
- Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России
- Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек
- Путин подписал закон о ликвидации экоущерба владельцами предприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru