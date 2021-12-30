Курьер спас замерзающего человека в Люберцах

Курьер Никита проезжал на велосипеде, когда увидел человека без сознания, и остановился, чтобы оказать помощь. Об этом «Радио 1» рассказал участник операции по оказанию первой медицинской помощи.

«Мы с женой подбежали на подмогу – стали согревать пострадавшего, так как на улице минус 15 градусов. Я с себя снял куртку и надел на него», - рассказал местный житель.

После этого очевидцы вызвали скорую и довели человека до дома.

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По словам курьера, у найденного без сознания жителя были проблемы с сердцем.

«Когда я увидел лежащего, то не смог проехать мимо. Для меня главное было спасти человека, который, как мне показалось, был вообще без каких-либо признаков жизни», - добавил он.

Ранее пьяный мужчина напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда» неподалеку от остановки «Рязанский проспект» в Москве.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
ТЕГИ:ЛюберцыПроисшествия
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