Московские врачи рассказали о состоянии раненного ножом курьера
Курьер, которого ударили в шею ножом, был прооперирован и находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей московской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева.
По их словам, послеоперационный период без особенностей, состояние молодого человека оценивается, как тяжёлое.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 40-летний уроженец Кемеровской област, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда».
В пресс-службе сервиса рассказали НСН, что делают всё возможное, чтобы помочь своему сотруднику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС
- Московские врачи рассказали о состоянии раненного ножом курьера
- ФСБ изъяла крупную партию наркотиков в Крыму
- Лидерам протестных акций в Ингушетии дали от 7,5 до 9 лет колонии
- Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
- СМИ: Ведущие страны Евросоюза выступают против новых антироссийских санкций
- Мурашко: механизм выдачи сертификатов по антителам прорабатывается
- ВЦИОМ: Россияне назвали главными авторитетами Путина, Шойгу и Лаврова
- Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу
- В ЦИК захотели расширить дистанционное голосование в регионах в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru