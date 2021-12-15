Московские врачи рассказали о состоянии раненного ножом курьера

Курьер, которого ударили в шею ножом, был прооперирован и находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей московской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева.

Мужчина с ножом напал на врача в московской стоматологии

По их словам, послеоперационный период без особенностей, состояние молодого человека оценивается, как тяжёлое.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 40-летний уроженец Кемеровской област, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 20-летнего курьера «Яндекс.Еда».

В пресс-службе сервиса рассказали НСН, что делают всё возможное, чтобы помочь своему сотруднику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ЯндексНападениеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры