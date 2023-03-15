Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что вынужден огорчить тех, кто тешит себя надеждой, что он «неизлечимо болен».
По его словам, он «здоров и полон сил», ходит в горы и занимается спортом и «решает важные вопросы развития республики».
«Врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой... Ну а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику», - написал Кадыров.
Он также добавил, что гаджет, который в соцсетях называли и «тревожной кнопкой», и «медицинским прибором», на самом деле всего лишь электронный счётчик молитв.
Ранее в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК) заявили, что по итогам февраля в первой тройке рейтинга сильнейших губернаторов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов, соответственно, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru