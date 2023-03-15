Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни

По его словам, он «здоров и полон сил», ходит в горы и занимается спортом и «решает важные вопросы развития республики».

«Врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой... Ну а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику», - написал Кадыров.

Он также добавил, что гаджет, который в соцсетях называли и «тревожной кнопкой», и «медицинским прибором», на самом деле всего лишь электронный счётчик молитв.

Ранее в Агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК) заявили, что по итогам февраля в первой тройке рейтинга сильнейших губернаторов России оказались мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов, соответственно, пишут «Известия».

