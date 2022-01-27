Кураева госпитализировали с коронавирусом

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев оказался в одной из больниц Москвы, у него подозревают коронавирус. Об том сам известный блогер и миссионер сообщил «Интерфаксу».

По его словам, госпитализация прошла накануне. В настоящее время он пребывает в состоянии средней тяжести.

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«Температуру пока удалось сбить», - рассказал Кураев в четверг.

По словам медиков, госпитализация продлится около трех недель.

Ранее богослов и философ, Андрей Кураев в пресс-центре НСН предупредил верующих о том, что в христианстве плохое отношение к гаданию, так как установить границы черной магии в этом процессе зачастую невозможно.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ТемператураКоронавирусГоспитализацияАндрей Кураев
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