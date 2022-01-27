Кураева госпитализировали с коронавирусом

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев оказался в одной из больниц Москвы, у него подозревают коронавирус. Об том сам известный блогер и миссионер сообщил «Интерфаксу».

По его словам, госпитализация прошла накануне. В настоящее время он пребывает в состоянии средней тяжести.