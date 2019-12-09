Кураев: Монахи выбирают собственное пузо, закрывая глаза на бедных
Протодиакон в эфире НСН заявил о деградации монахов на приходах.
Чаще других в скандалах со священнослужителями на джипах участвуют монахи, которые не имеют семей. В такой жизненной ситуации они вынуждены тратить жалование только на себя, заявил председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. Причиной сложившейся проблемы он считает вывод из монастырей черного духовенства (монахи, не имеющие право заводить семью - прим. НСН) в советское время.
Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что всегда можно найти альтернативу джипам в трате средств.
«В словах отца Святослава, наверное, есть своя частичная правда. Но главное то, что они подводят к серьезному вопросу - что делать монахам на приходах, то есть вне монастырей. Мы видим полную деградацию этих монахов, раз у них есть деньги, которые они могут в таком объеме тратить на себя и свое удовольствие, но не замечают у себя на приходе людей более нуждающихся, чем они. Всегда есть возможность потратить деньги не себе в пузо», - сказал отец Андрей.
При этом, он отметил, что священники, у которых есть семьи (белое духовенство - прим НСН) зачастую нуждаются именно в крупных автомобилях, из-за большого числа детей.
Как один из факторов разложения священнослужителей, собеседник НСН отметил и подход к монашеству, как к средству достижения земных благ.
«Церковные каноны запрещают монахам бродить по городам и жить вне монастырей. У нас это не так. Зачастую монашество становится просто шагом к карьере. То есть не желание провести жизнь в молитве является стимулом принятия монашества, а уговоры со стороны епископов, которые обещают все блага, в том числе и земные юным послушникам. Именно так начался и монашеский путь нынешнего патриарха Кирилла. И нет причин полагать, что в его понтификат что-то здесь изменится. Он ни дня не жил в монастыре, не служил на обычном приходе – все время в коридорах власти», - заключил Кураев.
В дореволюционной России черное духовенство служило только внутри монастырей, а на приходы были направлены лишь женатые представители церкви. Но во времена притеснения церкви, появился недостаток в кадрах и на места стали выводить неженатых батюшек. Так объяснил коллаборации в церкви Шевченко в связи с публикацией в соцсетях видео, где местечковый священник нарушил ряд правил дорожного движения – припарковался на тротуаре, выехал через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Этого священнослужителя позже отправили в монастырь на покаяние, где он умер через несколько дней от сердечного приступа.
По словам отца Святослава, чтобы изменить ситуацию со «священниками на джипах», необходимо «сделать откат настроек церковных реалий» к прошлому.
Ранее НСН сообщала, что в Брянской области священник Русской православной церкви за рулем минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную женщину с дочерью. В результате происшествия девочка не пострадала, у женщины медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, колена и локтя.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече
- В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»
- Россия потребовала с Украины 4,5 млрд долларов за кредит 2013 года
- В ОКР назвали карательными санкции в отношении «чистых» россиян
- В Париже Путин и Зеленский поменялись Меркель и Макроном