Кураев: Монахи выбирают собственное пузо, закрывая глаза на бедных

Чаще других в скандалах со священнослужителями на джипах участвуют монахи, которые не имеют семей. В такой жизненной ситуации они вынуждены тратить жалование только на себя, заявил председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. Причиной сложившейся проблемы он считает вывод из монастырей черного духовенства (монахи, не имеющие право заводить семью - прим. НСН) в советское время.

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что всегда можно найти альтернативу джипам в трате средств.

«В словах отца Святослава, наверное, есть своя частичная правда. Но главное то, что они подводят к серьезному вопросу - что делать монахам на приходах, то есть вне монастырей. Мы видим полную деградацию этих монахов, раз у них есть деньги, которые они могут в таком объеме тратить на себя и свое удовольствие, но не замечают у себя на приходе людей более нуждающихся, чем они. Всегда есть возможность потратить деньги не себе в пузо», - сказал отец Андрей.

При этом, он отметил, что священники, у которых есть семьи (белое духовенство - прим НСН) зачастую нуждаются именно в крупных автомобилях, из-за большого числа детей.

Как один из факторов разложения священнослужителей, собеседник НСН отметил и подход к монашеству, как к средству достижения земных благ.

«Церковные каноны запрещают монахам бродить по городам и жить вне монастырей. У нас это не так. Зачастую монашество становится просто шагом к карьере. То есть не желание провести жизнь в молитве является стимулом принятия монашества, а уговоры со стороны епископов, которые обещают все блага, в том числе и земные юным послушникам. Именно так начался и монашеский путь нынешнего патриарха Кирилла. И нет причин полагать, что в его понтификат что-то здесь изменится. Он ни дня не жил в монастыре, не служил на обычном приходе – все время в коридорах власти», - заключил Кураев.