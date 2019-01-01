Кураев: Желанием расправиться с молодежными субкультурами Церковь подмигивает Кремлю

Священный Синод Русской православной церкви принял документ о приходской работе с представителями молодежных субкультур. В нем священникам даются «пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры». Документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата. В нем, в частности перечислены основные тренды молодежных субкультур: здоровый образ жизни, популяризация экстрима и спорта, а также волонтерство. Среди других субкультур называются велосипедисты, геймеры, любители настольных игр и гаджетов и футбольные фанаты. Среди причин вовлеченности в субкультуры авторы документа указывают отсутствие полноценной традиционной социализации (неблагополучные отношения с родителями или сверстниками), резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, переезд, смерть близких, изменение статуса или материального положения) или инфантилизм. Авторы «Пастырских рекомендаций» советуют священникам общаться с молодежью «с уважением и искренностью», чтобы они «почувствовали любовь и поддержку Церкви в лице приходского священника и общины».

Протодиакон Андрей Кураев заявил в эфире НСН, что это чисто политическая «бумажка», призванная продемонстрировать, как церковь подмигивает Кремлю.

«Это мертворождённая бумажка. Она и в церкви никому не нужна, никто ею руководствоваться не станет. Это чисто политическая вещь. Обратите внимание на саму формулировку: «людей, вовлеченных в субкультуру». Предполагается, что молодежь – это баран тупой, которого ведут на поводке, очевидно, агенты Госдепа. А он идет, ничего не выбирает, у него нет своих убеждений, а мы сейчас придем и научим его правильно жить. Кремль со времен еще первого киевского майдана жутко боится всевозможных общественно-гражданских движений. Церковь тут подмигивает Кремлю, говоря, что мы тут тоже против этих самозванных инициатив снизу. Мы найдем на них управу. Против мусора, видишь ли, бороться начали», – сказал представитель РПЦ.