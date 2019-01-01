Кураев: Желанием расправиться с молодежными субкультурами Церковь подмигивает Кремлю
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН усомнился в способности Церкви научить правильно жить экстремальщиков и веганов.
Священный Синод Русской православной церкви принял документ о приходской работе с представителями молодежных субкультур. В нем священникам даются «пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры». Документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата. В нем, в частности перечислены основные тренды молодежных субкультур: здоровый образ жизни, популяризация экстрима и спорта, а также волонтерство. Среди других субкультур называются велосипедисты, геймеры, любители настольных игр и гаджетов и футбольные фанаты. Среди причин вовлеченности в субкультуры авторы документа указывают отсутствие полноценной традиционной социализации (неблагополучные отношения с родителями или сверстниками), резкие изменения в привычном укладе жизни (развод родителей, переезд, смерть близких, изменение статуса или материального положения) или инфантилизм. Авторы «Пастырских рекомендаций» советуют священникам общаться с молодежью «с уважением и искренностью», чтобы они «почувствовали любовь и поддержку Церкви в лице приходского священника и общины».
Протодиакон Андрей Кураев заявил в эфире НСН, что это чисто политическая «бумажка», призванная продемонстрировать, как церковь подмигивает Кремлю.
«Это мертворождённая бумажка. Она и в церкви никому не нужна, никто ею руководствоваться не станет. Это чисто политическая вещь. Обратите внимание на саму формулировку: «людей, вовлеченных в субкультуру». Предполагается, что молодежь – это баран тупой, которого ведут на поводке, очевидно, агенты Госдепа. А он идет, ничего не выбирает, у него нет своих убеждений, а мы сейчас придем и научим его правильно жить. Кремль со времен еще первого киевского майдана жутко боится всевозможных общественно-гражданских движений. Церковь тут подмигивает Кремлю, говоря, что мы тут тоже против этих самозванных инициатив снизу. Мы найдем на них управу. Против мусора, видишь ли, бороться начали», – сказал представитель РПЦ.
Собеседник НСН в этой связи напомнил высказывание самого патриарха Кирилла о месте Церкви в обществе.
«Самое смешное, что сам нынешний патриарх Кирилл честно говорил, что само православие – это одна из многих субкультур. Со своим птичьим языком, ритуалами, которые иногда кому-то кажутся смешными», – отметил Кураев.
По мнению протодиакона, желание Церкви «вытянуть» молодежь из субкультуры не прибавит к ней уважения.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин. Общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН заявила, что от суда Смирнова до сих пор спасает лишь то, что его слова никто уже не воспринимает всерьез.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ
- Родительский комитет поддержал идею просвещения родителей школьников
- «Алиготе» против ЛГБТ. Грузинские виноделы потребовали извинений от директора телеканала «Рустави-2»
- Аналитик: Скидки на газ для Молдавии невыгодны России
- В США не поддержали идею Зеленcкого о новом формате переговоров