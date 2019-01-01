Чаплин: На протоиерея Смирнова окрысились духовные монстры

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин. В то же время, он отметил, что женщина гораздо более терпелива и в ней больше любви. В доказательство этому он привел пример из своей приходской жизни. Он рассказал о семейной паре, которая приходила в церковь. Женщина объясняла своему мужу «более-менее толково», а тот в ответ «не смог слова произнести».

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с НСН вступился за коллегу Дмитрия Смирнова. При этом он подчеркнул, что встречал очень много умных женщин. Кроме того, по словам священнослужителя, они способны на настоящие подвиги. Однако, отметил представитель церкви, некоторые женщины рискуют стать духовными монстрами.

«Я не считаю, что женщины глупее мужчин. Я встречал много женщин умнее себя. Другое дело, что если женщина тратит всю свою жизнь только на карьеру, деньги, славу и внешнюю привлекательность, то с ней происходит что-то не то. Женщина становится духовным монстром несчастным внутренним и сеющим несчастье вокруг себя. Поэтому я понимаю, почему феминистки сейчас вот так окрысились на отца Димитрия Смирнова. Он, конечно, говорил без злобы по отношению к женщинам. Он скорее сказал какие-то комплементарные вещи по отношению к женщинам, говоря об их семейном подвиге, о том, что они часто приводят в церковь мужчин, а те оказываются гораздо менее религиозно грамотными, чем женщины. Действительно, женщины совершили в XX веке в России подвиг любви, подвиг материнства и подвиг веры они сохранили в большинстве случаев, когда мужчины разбежались, попрятались. То же самое было во времена Христа. Христа оставили апостолы, они тоже разбежались и попрятались, а вот женщины пошли ко кресту и к месту погребения спасителя», - объяснил он.