Арбатова жестко ответила протоиерею Смирнову на слова о женщинах

Общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН заявила, что от суда Смирнова до сих пор спасает лишь то, что его слова никто уже не воспринимает всерьез.

«Проблема Смирнова – это проблема того, что РПЦ не в состоянии обеспечить себя психически здоровыми спикерами. Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что как только Смирнов попадает на эстраду, получается некий скандал. Его заявления тут же проходят как бы по статье “экстремизм”, но никто не будет с ним судиться, потому что он давно уже фиксируется всеми, как клоун, как городской сумасшедший. Ему позволено и нарушать конституцию, и оскорблять определенные группы населения. Я уже не раз говорила, что это наш современный депутат Марычев*, который ходит с накладной грудью, и никто по этому поводу уже даже не смеется, потому что грешно смеяться над больными людьми. Это единственное, почему женские организации не предъявляют ему иска. Просто из жалости. Потому что человек пожилой, у него уже деменция. Ему хочется любым способом держаться на плаву, и он ведет себя, как ребенок в пубертатном периоде. Поэтому обсуждать даже с точки зрения закона это бессмысленно. Человек просто неадекватен, не здоров, дискредитирует РПЦ и, видимо, РПЦ это устраивает», - заключила собеседница НСН.

*Вячеслав Марычев — российский политический деятель, депутат Государственной думы 1-го созыва от фракции ЛДПР. Был известен своим эпатажным поведением, любил появляться на заседаниях Думы в необычных костюмах, которые соответствовали тематике обсуждаемых проблем. Его называли «актер Госдумы».

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к феминистскому движению. Согласно данным исследования, 31% жителей страны поддерживают феминизм, 55% выступают против. Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что российскому обществу предстоит проделать большой путь прежде чем его можно будет считать цивилизованным обществом.

