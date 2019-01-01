Кураев раскритиковал строительство храма МЧС

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что считает идею строительства храма МЧС излишней. По его словам, в его возведении нет никакой необходимости.

«Я думаю, что это уже какая-то избыточная вещь в пору нынешней мобильности людей, когда у человека, особенно, работающего в ведомствах, есть свои машины, есть возможность поехать, куда они хотят, в какой угодно храм. Мне непонятно, зачем нужны ведомственные храмы. Одно дело, когда это закрытое сообщество людей. Например, армейский гарнизон из которого нет выхода. Тогда это оправдано. Опять же это оправдано, если это закрытое поселение. А в данном случае никакой насущной потребности в храме нет. Я думаю, что касается и сослуживцев, их морды друг другу так надоели за рабочее время, что видеть их еще в храме в нерабочее время – малое удовольствие», - заявил он.

Кроме того, протодиакон сообщил, что строительство храма – не окупаемо. В качестве примера он вспомнил о храме, построенном в парке «Патриот» Министерства обороны. Также Кураев предположил, что храм МЧС, вполне вероятно, будет возведен на деньги криминального происхождения.

«Что касается главного военного храма, то это, безусловно, отнюдь не самый окупаемый проект. Он стоит там, где горстка дачников живет. Степень их церковности никому неизвестна. Несомненно, этот храм будет пуст и он не сможет окупать свое собственное обслуживание. Туда будут завозить солдат, офицеров или еще кого-то на автобусах по специальным случаям. Все это будет на бюджете военного ведомства все равно лежать. А если говорить про МЧС, то здесь еще хуже. Потому что МЧС – ведомство, которое в отличие от министерства обороны не тратит деньги, а собирает. Это ведомство, которое умеет выкачивать деньги и кошмарить бизнесы. Поэтому я боюсь, что изрядная доля этой стройки будет иметь криминальное происхождение», - заключил собеседник НСН.

Ранее екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», говорится в сообщении, распространенном в воскресенье в официальном канале епархии в Telegrаm. Экс-советник управления президента России, российский политолог Олег Матвейчев заявил в эфире НСН, что не считает конфликт, связанный с выбором места для строительства храма, исчерпанным.

