Кураев назвал идею создания профсоюза курьеров имени Захарова безответственной
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев увидел в озвученном представителем РПЦ предложении множество политических моментов.
Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков предложил курьерам интернет-магазинов объединиться в профессиональное движение. Логично было, по мнению Щипкова, назвать его в честь курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН раскритиковал и саму инициативу и ее автора.
«Мне кажется, что Щипков просто привлек к себе внимание как к человеку абсолютно безответственному, ничего серьезного в этом предложении нет. В основном курьеры у нас гастарбайтеры. Так что эта тема непростая, и с точки зрения политической неоднозначная. Объединение гастарбайтеров в России с позиции классовой борьбы может быть и правильно, а учитывая на запрет создания религиозных организаций, тем более иностранными гражданами, это может быть формой их собственной консолидации», - отметил отец Андрей Кураев.
При этом сам Александр Щипков уточнил, что идея эта частная, а курьеры, особенно во время пандемии, трудились много, но получали за это копейки.
Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что тот сел за руль по просьбе своего знакомого, живущего на Украине. Его ближайшие родственники оказались в больнице, и актер решил их навестить. В результате ДТП в центре Москвы погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Его семья не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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