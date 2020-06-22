Кураев назвал идею создания профсоюза курьеров имени Захарова безответственной

Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков предложил курьерам интернет-магазинов объединиться в профессиональное движение. Логично было, по мнению Щипкова, назвать его в честь курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН раскритиковал и саму инициативу и ее автора.

«Мне кажется, что Щипков просто привлек к себе внимание как к человеку абсолютно безответственному, ничего серьезного в этом предложении нет. В основном курьеры у нас гастарбайтеры. Так что эта тема непростая, и с точки зрения политической неоднозначная. Объединение гастарбайтеров в России с позиции классовой борьбы может быть и правильно, а учитывая на запрет создания религиозных организаций, тем более иностранными гражданами, это может быть формой их собственной консолидации», - отметил отец Андрей Кураев.