Адвокат обосновал нахождение пьяного Ефремова за рулём
Адвокат актёра Михаила Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел пьяным за руль. Как утверждает Эльман Пашаев, в день, когда произошла смертельная авария, был один из праздников, отмечаемых православными христианами. Якобы именно поэтому артист напился.
В тот же день, по словам защитника, Ефремову позвонил некий друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена госпитализированы в российской столице в тяжелом состоянии. Этот человек попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по обстоятельствам.
Кроме того, адвокат опроверг версию о том, что артист якобы злоупотребил спиртным из-за признания дочери Анны Марии в странной сексуальной ориентации, отмечает Газета.ру.
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