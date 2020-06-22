Адвокат обосновал нахождение пьяного Ефремова за рулём

Адвокат актёра Михаила Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел пьяным за руль. Как утверждает Эльман Пашаев, в день, когда произошла смертельная авария, был один из праздников, отмечаемых православными христианами. Якобы именно поэтому артист напился.

В тот же день, по словам защитника, Ефремову позвонил некий друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена госпитализированы в российской столице в тяжелом состоянии. Этот человек попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по обстоятельствам.

Кроме того, адвокат опроверг версию о том, что артист якобы злоупотребил спиртным из-за признания дочери Анны Марии в странной сексуальной ориентации, отмечает Газета.ру.

