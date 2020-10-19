«Элита живых существ». Кураев высказался о вакцинации
Запрещенный в служении протодиакон заявил в беседе с НСН, что РПЦ не вправе рассуждать об обязательности прививок и вакцинации.
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выступил за право родителей отказаться от профилактических прививок детей. Он заявил, что давление на них при принятии решения недопустимо.
Также Лукьянов предложил наказывать чиновников за нарушения прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что не дело РПЦ выступать за или против прививок.
«Такая позиция вряд ли может быть, потому что вопрос скорее медицинский. В любом случае мы с вами принадлежим к элитной группе живых существ, которые сделали прививки и остались живы. Благодаря или вопреки - вопрос дискуссионный, но в целом это факт», - отметил Кураев.
По его словам, вопрос прививок и вакцинации не касается компетенции РПЦ.
«Было бы странно со стороны Церкви принуждать к таким процедурам или, наоборот, отговаривать от них. Это компетенция врачей. Однажды я беседовал с одной женщиной. У нее была очень горькая жизнь: она потеряла двух детей. Один умер, потому что прививку не сделали, а второй – после сделанной прививки. Память об этом случае налагает печать молчания на мой язык», - пояснил клирик.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предложил оплачивать религиозным организациям из бюджета агитацию за прививки.
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