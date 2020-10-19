«Элита живых существ». Кураев высказался о вакцинации

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выступил за право родителей отказаться от профилактических прививок детей. Он заявил, что давление на них при принятии решения недопустимо.

Также Лукьянов предложил наказывать чиновников за нарушения прав родителей и необоснованное вмешательство в семейную жизнь.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что не дело РПЦ выступать за или против прививок.