«Вне разума и совести!» Кураев оценил слова митрополита о безбожниках на войне

«Митрополит Белгородский Иоанн – один из самых образованных епископов нашей церкви. Он был преподавателем Петербургской духовной академии, до того как стать епископом. И произошедшая его интеллектуально-нравственная деградация, выразившаяся в том числе и в этих его словах, это показатель того климата, в котором у нас живут архиереи. До какой степени эта привычка жить вне зоны критики доводит до того, что они порой оказываются вне зоны разума, вне зоны совести. Напомню, что митрополит Иоанн еще и глава синодального отдела по миссионерству. То есть он так еще миссионерством занимается», - возмутился священнослужитель.

Однако митрополит не прав не только с моральной точки зрения.

«Теперь конкретно об этом заявлении, чисто исторически. Согласно закону Советского Союза от 1 сентября 1939 года, призыву в армию подлежали 19-летние юноши, а не 18-летние. Было оговорено, что 18-летние могут призываться, если они окончили полную среднюю школу. Но таких было очень немного, потому что еще в 1936 году Сталин ввел в средней школе платное образование, и мало кто мог себе это позволить. Всех загоняли в ФЗУ – фабрично-заводские училища. Даже академик Гинзбург говорил, что он не смог окончить школу. Так что 18-летних было очень мало. Далее. 19-летние у нас еще не призваны осенью сорокового года, потому что весенний призыв сорок первого просто не мог оказаться к июню в прифронтовых частях, они были еще в учебках. Значит, те, кому было 19-20 лет в сороковом году, родились в 1921-м. Тогда еще не было советской промывающей машины, не было советской школы и так далее. Вообще, до конца 20-х годов церковные праздники входили в состав официальных выходных дней. И конечно же в начале двадцатых голов всех детей крестили. Так что митрополит неправ исторически, сказав, что это были некрещеные молодые люди. Весьма вероятно, что они были нецерковные, они воспитывались в советской школе. Но он не так сказал. Он сказал, что они были нехристи, не были крещены», - подчеркнул священнослужитель.