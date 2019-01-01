Екатеринбургу - опрос по храму, Поморью - мусор по мировым стандартам

Глава государства подсказал способ урегулирования конфликта в Екатеринбурге вокруг строительства храма на месте сквера в центре города. На форуме ОНФ, отвечая на вопрос о ситуации в Екатеринбурге, Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. И добавил: «Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», - сказал Путин. Администрация уральской столицы почти сразу рапортовала о готовности провести независимый опрос о строительстве храма. Как сообщила «Интерфаксу» замглавы города Екатерина Куземка, к ним обращаются многие общественные организации, готовые выступить инициаторами массового независимого опроса. Ну да, просто отмашки от президента не поступало, а так давно готовы…

Помимо уральского противостояния вокруг строительства храма, на форуме ОНФ Владимир Путин занялся и вопросом утилизации московского мусора в Архангельской области. С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и окрестных населенных пунктов выступают против строительства мусорного полигона «Шиес». 30 апреля жители поселка Урдома провели там акцию протеста под лозунгом «Поморье не помойка». Путин указал, что строительство мусорных полигонов или объектов его утилизации в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе. Президент считает, что опасения жителей области не лишены оснований и подчеркнул, что заводы должны строиться по мировым стандартам. С другой стороны, «Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. [Руководители регионов] не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», - сказал Путин на форуме ОНФ. И обещал обязательно поговорить и с архангельским губернатором, и с мэром Москвы.

Напрашивается вывод, что руководители разного уровня, вплоть до губернаторского, предпочитают как раз келейные договоренности. И скрепя сердце изменяют такому подходу только в случаях, когда вопрос оказывается в сфере внимания высшего начальства. Что таить, непростая она, губернаторская доля: у одного начинают бесов тешить протестами против храма, спасая какой-то скверик, другому мусорный полигон не дают построить, как будто всю жизнь ландышами дышали. Ну, не объяснять же каждому, что это не его ума дело. Решено строить полигон, значит, будет полигон. И тут на тебе – президенту нажаловались!

