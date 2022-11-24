Российский омбудсмен отреагировала на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Проведенные СБУ обыски в Киево-Печерской лавре и в других храмах Украинской православной церкви (УПЦ) — не что иное, как попирание прав прихожан и священнослужителей. Об этом в личном Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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По мнению омбудсмена, киевские власти задались целью вычеркнуть УПЦ Московского Патриархата из украинского конфессионального мира, окончательно разделив верующих и Церковь и разрушив духовную связь между Россией и Украиной.

Москалькова отметила, что Украина вновь обнаружила свое пренебрежение всемирно признанными документами. Так, Киев нарушил статью 18 Всеобщей декларации прав человека, защищающую право любого человека на свободу мысли, совести и религии.

Ранее СБУ провела углубленные контрразведывательные опросы более 50 человек в ходе обысков в зданиях УПЦ, в том числе с применением полиграфа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаСБУОбыски
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