Российский омбудсмен отреагировала на обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

По мнению омбудсмена, киевские власти задались целью вычеркнуть УПЦ Московского Патриархата из украинского конфессионального мира, окончательно разделив верующих и Церковь и разрушив духовную связь между Россией и Украиной.

Москалькова отметила, что Украина вновь обнаружила свое пренебрежение всемирно признанными документами. Так, Киев нарушил статью 18 Всеобщей декларации прав человека, защищающую право любого человека на свободу мысли, совести и религии.

Ранее СБУ провела углубленные контрразведывательные опросы более 50 человек в ходе обысков в зданиях УПЦ, в том числе с применением полиграфа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

