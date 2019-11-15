Священник сбил на «зебре» беременную с ребёнком

В Брянской области священник Русской православной церкви за рулем минивэне Hyundai Grand Starex сбил на пешеходном переходе беременную женщину с дочерью. Об этом сообщается на сайте Клинцовской епархии. ДТП случилось в городе Клинцы в минувшую среду.

В результате происшествия девочка не пострадала, у женщины медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, колена и локтя.

Иерей был трезвым. Авария произошла из-за плохого освещения «зебры» в тёмное время суток. В епархии посетовали, что никто не застрахован от подобной страшной случайности. Священнослужители усердно молятся о здоровье и благополучии пострадавших.

Решение о мерах канонического характера в отношении виновника аварии со стороны епархии будет принято по результатам разбора ДТП правоохранительными органами.

