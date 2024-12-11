Wildberries начнет продавать алкоголь с самовывозом из магазина партнера

Объединенная компания Russ и Wildberries запустила тестирование продажи алкоголя по модели Click&Collect. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Wildberries запустит платформу для торговли между продавцами

Первым участником проекта стала сеть супермаркетов «ВинЛаб». Пользователи смогут бронировать товары на маркетплейсе и забирать их в магазине партнера в удобное время в течение четырех дней. При этом для покупки алкоголя через маркетплейс платформа запросит у пользователя подтвердить, что он старше 18 лет.

В начале услуга будет доступна в магазинах некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга. В компании ожидают, что в дальнейшем в проекте будут участвовать более 100 торговых точек.

Ранее сообщалось, что пользователи смогут производить возврат товара, который им не подошел, через любой удобный пункт выдачи заказов Wildberries с помощью QR-кодов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АлкогольИнтернет-торговля

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