Кулясов: в СССР плановая экономика, у нас плановый коронавирус

«Все идет по плану, пел когда-то Егор Летов. Если отлистать новости назад, на весну этого года, то нам всем это было уже давно озвучено в полном объеме: самоизоляция, лето, голосование, вторая волна. В СССР была плановая экономика, а в современной России плановый коронавирус, и, в общем-то, ничего нового», – сказал он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что рост числа заболевших COVID-19 не требует введения ограничительных мер. Также в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Ее разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.

Помимо этого, Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на дистанционное обучение.

