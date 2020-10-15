Кулясов: в СССР плановая экономика, у нас плановый коронавирус
«Все идет по плану». Музыкант оценил эпидемиологическую обстановку в стране в эфире НСН.
В России побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом сначала пандемии. За последние сутки в стране выявили 14 231 случай заражения.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в беседе с НСН отметил, что россиян предупреждали о второй волне коронавируса еще весной.
«Все идет по плану, пел когда-то Егор Летов. Если отлистать новости назад, на весну этого года, то нам всем это было уже давно озвучено в полном объеме: самоизоляция, лето, голосование, вторая волна. В СССР была плановая экономика, а в современной России плановый коронавирус, и, в общем-то, ничего нового», – сказал он.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что рост числа заболевших COVID-19 не требует введения ограничительных мер. Также в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Ее разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
Помимо этого, Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на дистанционное обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru