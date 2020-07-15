Кулясов обвинил Роспотребнадзор в корысти
Роспотребнадзор хочет приучить россиян к постоянному ношению масок. В частности, не только во время пандемии COVID-19, то и в период сезонных простуд и заболеваний.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эфире НСН назвал инициатора такого предложения – маньяком.
«Я, конечно, не врач, не вирусолог, не сотрудник Роспотребнадзора, но на мой дилетантский взгляд, выдвигающий это предложение – маньяк, решивший напрочь убить иммунитет всех россиян. Хотя подозреваю, что причина подобного предложения более прозаична, и заключается в банальной корысти. Хорошо бы, чтобы надлежащие органы проверили предлагающего на причастность к производству этих самых масок», – поделился он своим мнением.
Кроме того, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эксклюзивном интервью НСН признался, что от инициативы платить россиянам за найденную просроченную продукцию в магазинах ему «противно и страшно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru