Кулясов обвинил Роспотребнадзор в корысти

«Я, конечно, не врач, не вирусолог, не сотрудник Роспотребнадзора, но на мой дилетантский взгляд, выдвигающий это предложение – маньяк, решивший напрочь убить иммунитет всех россиян. Хотя подозреваю, что причина подобного предложения более прозаична, и заключается в банальной корысти. Хорошо бы, чтобы надлежащие органы проверили предлагающего на причастность к производству этих самых масок», – поделился он своим мнением.

Кроме того, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эксклюзивном интервью НСН признался, что от инициативы платить россиянам за найденную просроченную продукцию в магазинах ему «противно и страшно».

