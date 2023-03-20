Куклачев рассказал, как заработать на пенсии

По словам Куклачев, ежемесячно только на бензин он тратит порядка 30 тысяч рублей, также он покупает продукты и корм для кошек. Такие расходы не позволяют жить на 30 тысяч рублей — именно такую пенсию получает артист.

Куклачев подчеркнул, что наиболее разумное решение — заранее подготовиться к пенсии, приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 апреля в России состоится ежегодная индексация социальных пенсий. По ее словам, выплату увеличат на 3,3%.

