Куклачев рассказал, как заработать на пенсии
Зарабатывать деньги на пенсии можно, сдавая в аренду квартиру. Об этом заявил российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью изданию Teleprogramma.pro.
По словам Куклачев, ежемесячно только на бензин он тратит порядка 30 тысяч рублей, также он покупает продукты и корм для кошек. Такие расходы не позволяют жить на 30 тысяч рублей — именно такую пенсию получает артист.
Куклачев подчеркнул, что наиболее разумное решение — заранее подготовиться к пенсии, приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду.
Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 апреля в России состоится ежегодная индексация социальных пенсий. По ее словам, выплату увеличат на 3,3%.
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