Кудрин развеял слухи о своем отъезде из России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции в Израиль. Кудрин заявил, что находится там на выходных и планирует вернуться в Россию.

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«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию СМИ о том, что получила израильское гражданство. Отмечается, что она записала видео из Подмосковья, в котором заявила, что находится в России.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияИзраильАлексей Кудрин
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