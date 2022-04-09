Кудрин развеял слухи о своем отъезде из России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции в Израиль. Кудрин заявил, что находится там на выходных и планирует вернуться в Россию.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее российская телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию СМИ о том, что получила израильское гражданство. Отмечается, что она записала видео из Подмосковья, в котором заявила, что находится в России.
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