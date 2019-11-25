В России заработала горячая линия по профилактике ВИЧ

25 ноября 201912:21

Сегодня открывается всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции #стопвичспид Фонда социально-культурных инициатив.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, консультирование специалистов-эпидемиологов продлится до 1 декабря по телефону Единого центра в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить консультацию можно будет на русском и английском языках.

Кроме того, в офисах Центров молекулярной диагностики в Москве и других регионах с 1 по 3 декабря желающие смогут бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.

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Как ранее писал телеканал 360, в этом году уже более 1,3 жителей Московской области прошли скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в этом году. Министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова, сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в мобильных комплексах тестирования на ВИЧ.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский в эфире НСН рассказал, что чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Естественно, в этой группе, можно ожидать повышения смертности.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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