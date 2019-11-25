В России заработала горячая линия по профилактике ВИЧ

Сегодня открывается всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции #стопвичспид Фонда социально-культурных инициатив.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, консультирование специалистов-эпидемиологов продлится до 1 декабря по телефону Единого центра в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить консультацию можно будет на русском и английском языках.

Кроме того, в офисах Центров молекулярной диагностики в Москве и других регионах с 1 по 3 декабря желающие смогут бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.