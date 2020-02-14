В Минздраве оценили фильм Юрия Дудя про ВИЧ
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), назвав его полезным. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, Салагай подчеркнул, в частности, что в фильме содержится много важной информации о ВИЧ, добавив, что многие люди этой информацией не обладают.
При этом замминистра отметил, что с остротой подачи ряда фактов в фильме «можно дискутировать», однако это одновременно повышает мотивацию к прохождению тестирования. Также Салагай подчеркнул важность того, что фильм информирует о том, что ВИЧ не является сегодня приговором и люди с вирусом могут продолжать жить обычной жизнью.
Фильм Юрия Дудя был опубликован три дня назад в сети. На данный момент число просмотров составляет более 10 млн.
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