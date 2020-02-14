В Минздраве оценили фильм Юрия Дудя про ВИЧ

По данным агентства, Салагай подчеркнул, в частности, что в фильме содержится много важной информации о ВИЧ, добавив, что многие люди этой информацией не обладают.

При этом замминистра отметил, что с остротой подачи ряда фактов в фильме «можно дискутировать», однако это одновременно повышает мотивацию к прохождению тестирования. Также Салагай подчеркнул важность того, что фильм информирует о том, что ВИЧ не является сегодня приговором и люди с вирусом могут продолжать жить обычной жизнью.

Фильм Юрия Дудя был опубликован три дня назад в сети. На данный момент число просмотров составляет более 10 млн.





