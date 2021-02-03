Кучеренко назвал задачи школьных воспитателей «поважнее политики»
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН рассказал, чему действительно, по его мнению, должны обучать в школах.
В российских школах решили ввести должность советников-воспитателей. Предполагается, что воспитатели должны будут находить общий язык со школьниками, чтобы беседовать с ними, в том числе, о политике и о митингах.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН рассказал, чему действительно, по его мнению, должны обучать в школах.
«Лично я не против, пусть говорят о политике, но важнее – об отношениях полов, о структуре брака, о конфликтологии внутрисемейной, о выборе профессии и еще о миллионе вещей, которые, конечно, хорошо должны быть распространены в школе. Именно там дети проводят 85 процентов своего времени. Они и рады бы убежать куда-нибудь и узнать о мире что-либо из других социальных кругов, кружков, спортивных секций и так далее, но не все это могут. Вовлеченность в учебный процесс очень высока», – поделился он своим мнением.
Также Кучеренко в беседе с НСН отметил, что значимость паспорта в случае приравнивания его к водительскому удостоверению не уменьшится.
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