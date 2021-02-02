Важнее политики. Кучеренко призвал школьных воспитателей говорить о браке
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту
Водительское удостоверение в России могут приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что права можно будет использовать для удостоверения личности при финансовых операциях.
Максим Кучеренко: «Я знаю, что эта новость многих обрадует, но если бы с нами сегодня был Владимир Маяковский, он бы, наверняка, расстроился, поскольку именно ему принадлежат строки о значимости краснокожей паспортины. Мы все учили это в школе, и в этом смысле паспорт для советского человека был документом сакральным, а водительское удостоверение – модным. Я лично не имею водительских прав, поэтому значимость паспорта для меня нисколько не снижается», – сказал в интервью НСН Максим Кучеренко.
В школах появятся советники-воспитатели
В российских школах решили ввести должность советников-воспитателей. Предполагается, что воспитатели должны будут находить общий язык со школьниками, чтобы беседовать с ними, в том числе, о политике и о митингах.
Максим Кучеренко: «Лично я не против, пусть говорят о политике, но важнее – об отношениях полов, о структуре брака, о конфликтологии внутрисемейной, о выборе профессии и еще о миллионе вещей, которые, конечно, хорошо должны быть распространены в школе. Именно там дети проводят 85% своего времени. Они и рады бы убежать куда-нибудь и узнать о мире что-либо из других социальных кругов, кружков, спортивных секций и так далее, но не все это могут. Вовлеченность в учебный процесс очень высока», – поделился он своим мнением с НСН.
Анджелина Джоли продает картину Уинстона Черчилля
Анджелина Джоли продаст на аукционе картину, написанную Уинстоном Черчиллем. Пейзаж может быть продан почти за 3,5 миллиона долларов — это самая высокая цена за картину бывшего премьер-министра Великобритании.
Максим Кучеренко: «Надо сказать, что Уинстон Черчилль действительно был вовлечен в написание картин, поскольку страдал он маниакально-депрессивными состояниями. И депрессии он любил переживать во Франции, написание картин помогало ему, восстанавливало его. Творчество, как мы знаем, восстанавливает психическую целостность человека. В связи с чем Анджелина Джоли ее продает? Может, деньги нужны?», – предположил Максим Кучеренко в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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