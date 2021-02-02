Важнее политики. Кучеренко призвал школьных воспитателей говорить о браке

Максим Кучеренко: «Лично я не против, пусть говорят о политике, но важнее – об отношениях полов, о структуре брака, о конфликтологии внутрисемейной, о выборе профессии и еще о миллионе вещей, которые, конечно, хорошо должны быть распространены в школе. Именно там дети проводят 85% своего времени. Они и рады бы убежать куда-нибудь и узнать о мире что-либо из других социальных кругов, кружков, спортивных секций и так далее, но не все это могут. Вовлеченность в учебный процесс очень высока», – поделился он своим мнением с НСН.

