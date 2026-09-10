В России заявили, что предвыборная активность Трампа не спасёт республиканцев

По его словам, большой провал на Ближнем Востоке, отсутствие каких-либо серьёзных подвижек по украинскому конфликту и ряд причин внутриполитической ситуации в США могут привести к тому, что глава Белого дома превратится в «хромую утку».

Он отметил также большую вероятность того, что американский президент «проиграет свои внешнеполитические направления». Это, как считают электоральные эксперты, негативно скажется на его избирателях.

«Многие говорят о том, что Трамп неизбежно потеряет контроль и над Конгрессом, и над Сенатом. А это, конечно, приведет к тому, что, вероятно, ему объявят импичмент», - добавил Киреев.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил «Радиоточке НСН», что республиканцы рискуют упустить контроль над Палатой Представителей по итогам выборов, что превратит следующие два года президентства Трампа в «очень длинные» дни.

