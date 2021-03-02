Матвиенко обозначила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она указала, что правительство прорабатывает вопрос об индексации пенсий по поручению президента. По ее словам, сейчас главная задача властей – найти источники финансирования для ежегодной индексации.

Принятые 1 июля в 2020 году поправки в Конституцию предполагают обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. При этом в основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в октябре 2020 года предложил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вернуть индексацию пенсий. Президент поддержал инициативу и заявил, что по этому вопросу есть над чем поработать «с точки зрения социальной справедливости».



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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:ИндексацияПенсииВалентина Матвиенко
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