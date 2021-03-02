Матвиенко обозначила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она указала, что правительство прорабатывает вопрос об индексации пенсий по поручению президента. По ее словам, сейчас главная задача властей – найти источники финансирования для ежегодной индексации.
Принятые 1 июля в 2020 году поправки в Конституцию предполагают обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. При этом в основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в октябре 2020 года предложил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вернуть индексацию пенсий. Президент поддержал инициативу и заявил, что по этому вопросу есть над чем поработать «с точки зрения социальной справедливости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
- Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить 100 млн долларов убытков
- СМИ: Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию
- Матвиенко обозначила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам
- Совфед оценил ситуацию с будущим открытием российских границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru