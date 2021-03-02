Матвиенко обозначила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она указала, что правительство прорабатывает вопрос об индексации пенсий по поручению президента. По ее словам, сейчас главная задача властей – найти источники финансирования для ежегодной индексации.

Принятые 1 июля в 2020 году поправки в Конституцию предполагают обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. При этом в основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.