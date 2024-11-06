Увеличение штрафов для шумных водителей в 40 раз сочли бессмысленным

Увеличение штрафов для шумных водителей с 500 рублей до 20 тысяч ничего не изменит, поскольку схема выявления таких водителей неэффективна, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с НСН.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект о повышении штрафов с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума. Текст законопроекта опубликовал ТАСС. Как поясняют авторы, в настоящее время недобросовестные водители используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей либо умышленно воспроизводят музыку на большой громкости, что приводит к нарушению тишины и покоя окружающих.