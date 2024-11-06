Увеличение штрафов для шумных водителей в 40 раз сочли бессмысленным
Система, которая могла бы измерять выхлоп автоматически и безошибочно определить его источник, еще не изобретена, отметил в эфире НСН Сергей Радько.
Увеличение штрафов для шумных водителей с 500 рублей до 20 тысяч ничего не изменит, поскольку схема выявления таких водителей неэффективна, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с НСН.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект о повышении штрафов с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума. Текст законопроекта опубликовал ТАСС. Как поясняют авторы, в настоящее время недобросовестные водители используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей либо умышленно воспроизводят музыку на большой громкости, что приводит к нарушению тишины и покоя окружающих.
«Как это будет контролироваться, не знает никто, потому что уже пару лет в Госдуме лежит законопроект, которым предлагается измерять шум выхлопа аж в автоматическом режиме. Правда, никто, никакие ученые пока не забрели такую систему, которая могла бы измерять этот выхлоп автоматически и безошибочно определить источник выхлопа. Поэтому, какие бы там не вводились штрафы, все будет по-прежнему вручную. То есть, инспектор должен машину остановить, обязать водителя газануть и использовать специальные приборы. Только тогда можно будет выявить это нарушение. Да и то подозреваю, что это будет не так просто, потому что наверняка хитрые водители придумают какую-нибудь кнопку, которая позволит лишний звук выхлопа убрать. И в этом случае нарушение выявить не удастся. Поэтому такая инициатива, даже если пройдет, она реально не изменит почти ничего», – сказал Радько.
В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН также отметил, что схема выявления шумных водителей крайне неэффективна.
«В целом я с этим могу согласиться. Единственное, что мне не понятно, каким образом будут контролироваться шумные автомобили. Ведь сегодня у нас что получается? Инспектор ГИБДД за штраф, который назначался за изменение конструкции выхлопной системы в 500 рублей, не работал. Мы таких случаев практически не знаем. Судя по тому, что по городу в нон-стопе ездят мотоциклы с прямотоком, автомобили, никто их не останавливает», – сказал Хайцеэр.
Ранее в Госдуме предложили обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлопную систему для снижения шума – депутат и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил соответствующее обращение министру внутренних дел РФ. По его словам, несмотря на действующие правила, мотоциклисты продолжают нарушать ограничения, передает «Радиоточка НСН».
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