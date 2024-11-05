«Овчинка выделки не стоит?»: Автомобилисты поспорили о красных сигналах для нарушителей

В Госдуме предложили сразу предупреждать водителей о том, что они нарушили ПДД: для этого камеры фотовидеофиксации должны сразу подавать сигнал красного цвета, считают в ЛДПР. Благодаря красному маячку на камере нарушения водитель узнает о допущенном нарушении сразу, а не через несколько дней. Это может заставить его стать более внимательным до конца поездки, полагают парламентарии. Канаев поддержал инициативу депутатов.

«Я считаю, что если водитель будет знать о том, что он нарушил правила дорожного движения моментально, в момент нарушения, это очень хорошо, потому что многие водители, например, едут на пределе скоростного режима. В данном случае камеры, которые фиксируют скорость, будут сразу показывать, что водитель нарушил правила дорожного движения. Я уверен, что порядка 50% водителей сразу снизят скорость и будут более осторожны», - отметил Канаев.