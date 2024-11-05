«Овчинка выделки не стоит?»: Автомобилисты поспорили о красных сигналах для нарушителей
Около половины водителей будут ехать внимательнее, если дорожная камера сразу же сообщит им о нарушении, однако стоимость реализации подобной инициативы может слишком слишком высока, сказали НСН опрошенные эксперты.
Порядка половины автомобилистов снизят скорость и будут ехать осторожнее, если в моменте узнают о нарушении правил дорожного движения, сказал в эфире НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
В Госдуме предложили сразу предупреждать водителей о том, что они нарушили ПДД: для этого камеры фотовидеофиксации должны сразу подавать сигнал красного цвета, считают в ЛДПР. Благодаря красному маячку на камере нарушения водитель узнает о допущенном нарушении сразу, а не через несколько дней. Это может заставить его стать более внимательным до конца поездки, полагают парламентарии. Канаев поддержал инициативу депутатов.
«Я считаю, что если водитель будет знать о том, что он нарушил правила дорожного движения моментально, в момент нарушения, это очень хорошо, потому что многие водители, например, едут на пределе скоростного режима. В данном случае камеры, которые фиксируют скорость, будут сразу показывать, что водитель нарушил правила дорожного движения. Я уверен, что порядка 50% водителей сразу снизят скорость и будут более осторожны», - отметил Канаев.
В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин выразил мнение, что возможные большие траты на реализацию соответствующей инициативы не стоят полученного результата.
«Я не вижу особой вредности в этой инициативе, тут вопрос только в цене реализации. Это вещь затратная, а смысл в ней какой? Нарушил водитель ПДД, придет ему потом штраф от камеры. Не вижу смысла тратить деньги на то, чтобы водитель сразу понял, нарушил он или нет. Предположим, что нарушил он, узнал об этом, но он все равно будет ждать уведомления, чтобы расплатиться со штрафом. Любой водитель понимает, когда он нарушил правила, понимает, когда превышает скорость или выезжает на встречную полосу движения. Само наличие камер заставляет водителя быть более внимательным. Этого вполне достаточно. Я не считаю, что это предложение вредно в плане безопасности дорожного движения, но, как говорится, стоит ли овчинка выделки? Эта инициатива в духе ЛДПР, обсуждать будут много и долго, а кончится все ничем», - отметил эксперт.
Ранее Минстрой России внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок, предусматривающую широкое внедрение в регионах платных паркингов и сокращение парковочных пространств у многоэтажных жилых комплексов эконом класса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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