Ксения Бородина оскорбила россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о россиянах, чей заработок не превышает 20 тысяч рублей.

«Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили», - написала она в своем Instagram. Бородина отметила, что она постоянно развивается и работает, чтобы позволить себе все, что хочет.

Высказывание ведущей осудили ее подписчики, они напомнили ей, что зарплату в 20 тысяч рублей могут получать, например, врачи или пожарные.