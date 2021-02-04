Ксения Бородина оскорбила россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о россиянах, чей заработок не превышает 20 тысяч рублей.

«Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили», - написала она в своем Instagram. Бородина отметила, что она постоянно развивается и работает, чтобы позволить себе все, что хочет.

Высказывание ведущей осудили ее подписчики, они напомнили ей, что зарплату в 20 тысяч рублей могут получать, например, врачи или пожарные.

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Пост Ксении Бородиной вызвал такой большой резонанс, что ей пришлось записать видео, чтобы объяснить, откуда у высказывания «ноги растут».

Как оказалось, Ксении Бородиной в директ написала неизвестная женщина, которая в грубой форме обратилась к Бородиной и заявила, что бывшая ведущая проекта «Дома-2» «зажралась», а у нее зарплата всего «20 тысяч рублей».

Как признается сама Ксения Бородина, критика, обрушившаяся на нее из-за публикации в Instagram ее не расстроила, а сам пост ведущая считает удачным.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Скандал"Дом-2"
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