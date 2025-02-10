КС узаконил отстранение от работы за отказ привиться от COVID

Конституционный суд признал соответствующим закону решения об отстранении сотрудников от работы за отказа сделать прививку от коронавируса. Как сообщили «Ведомости», это следует из отказа удовлетворить жалобу двух заявителей на эту тему. Решение было вынесено в конце января.

Обоих истцов в 2021 году отстранили от трудовой деятельности без сохранения зарплаты после того, как они отказались пройти вакцинацию в период пандемии. После этого заявители решили попытаться оспорит положения Трудового кодекса и законов «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».