КС узаконил отстранение от работы за отказ привиться от COVID
Конституционный суд признал соответствующим закону решения об отстранении сотрудников от работы за отказа сделать прививку от коронавируса. Как сообщили «Ведомости», это следует из отказа удовлетворить жалобу двух заявителей на эту тему. Решение было вынесено в конце января.
Обоих истцов в 2021 году отстранили от трудовой деятельности без сохранения зарплаты после того, как они отказались пройти вакцинацию в период пандемии. После этого заявители решили попытаться оспорит положения Трудового кодекса и законов «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Однако КС встал на сторону работодателей. Там напомнили, что на момент начала спора действовали региональные нормативные акты об обязательной вакцинации ряда категорий работников на фоне угрозы распространения COVID. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», суд внес такое определение, несмотря на то, что вакцинация от коронавируса официально считается добровольной, а в Трудовом кодексе нет нормы об увольнении за отказ от прививки.
Всемирная Организация Здравоохранения после окончания пандемии признала, что вакцины от коронавируса могут иметь нежелательные побочные эффекты. В связи с этим ВОЗ изменила рекомендации, согласно которым прививаться должны не более трех раз. Кроме того, вакцинация теперь рекомендована только населению с высоким риском заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru