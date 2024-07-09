КС поручил разработать регламент по содержанию в конвойных помещениях судов

Отсутствие регулирования условий нахождения подсудимых в конвойных помещениях создает препятствия для обеспечения их прав. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда России.

Бывший офицер МВД Николай Смирнов подал жалобу, касающуюся конституционности статьи 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», после того как был осужден в 2015 году за покушение на убийство и условно-досрочно освобожден спустя восемь лет.