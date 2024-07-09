КС поручил разработать регламент по содержанию в конвойных помещениях судов
Отсутствие регулирования условий нахождения подсудимых в конвойных помещениях создает препятствия для обеспечения их прав. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда России.
Бывший офицер МВД Николай Смирнов подал жалобу, касающуюся конституционности статьи 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», после того как был осужден в 2015 году за покушение на убийство и условно-досрочно освобожден спустя восемь лет.
Бывший офицер настаивал на том, что условия пребывания в конвойных помещениях во время судебного процесса были неприемлемыми. Суды пришли к выводу, что гарантии, установленные законом, не распространяются на конвойные помещения судов, так как они не указаны в обжалуемой статье. В итоге Смирнову было отказано в возмещении ущерба.
Конституционный суд пришел к заключению, что нормы закона не соответствуют Конституции, поскольку отсутствие конвойных помещений в перечне мест содержания под стражей не позволяет определить условия их нахождения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru