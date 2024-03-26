Конституционный суд РФ воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь

В пресс-службе КС РФ пояснили, что это связано с тем, что данный вопрос может стать предметом рассмотрения суда.

«Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», - указали в суде.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в проведении референдума для введения высшей меры наказания нет необходимости, так как решения Конституционного суда было бы достаточно, сообщает RT.

