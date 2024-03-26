Конституционный суд РФ воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь
Конституционный суд (КС) РФ не комментирует статус моратория на смертную казнь в России. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе КС РФ пояснили, что это связано с тем, что данный вопрос может стать предметом рассмотрения суда.
«Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», - указали в суде.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в проведении референдума для введения высшей меры наказания нет необходимости, так как решения Конституционного суда было бы достаточно, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу назвал полной глупостью слухи о дополнительной мобилизации в России
- Бортников призвал признать СБУ террористической организацией
- Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
- Бортников: Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке
- В России выросло количество совершенных мигрантами преступлений
- Пригожин призвал уехавших из РФ артистов не молчать о теракте «Крокусе»
- Родственникам погибших в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей
- Собранную в Омске ракету «Ангара-А5» запустят в апреле
- Дверь из «Титаника» Кэмерона продали за почти 720 тысяч долларов
- Путин: Следователи определяют роль каждого участника теракта в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru