Коробка на вокзале: «Кривая линия» НСН разбирается с квартирными парадоксами россиян
Семью из пяти человек переселили в крошечную студию, уроженец Крыма седьмой год бегает по кругу в поисках исчезнувшей прописки, а вологодские новоселы уже умирают «в режиме ожидания».
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С наступлением зимы сообщения о размытых дорогах сменились жалобами на замерзающие квартиры.
Однако хорошо, когда есть, где жить, ведь порой люди попадают в безвыходные ситуации, которые надеются решить с помощью НСН.
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Эта история произошла в подмосковном Лыткарино, где семья из пяти человек попала в очень странное положение.
Более 30 лет они жили в коммуналке и платили за две комнаты, однако сейчас их дом сносят и переселяют в новостройку. Правда, предлагают взамен крошечную студию.
Оказалось, что все эти годы за вторую комнату в коммуналке платил еще и второй человек, которого там никогда не видели. Тем не менее, ему удалось отсудить комнату, и люди попали в безвыходную ситуацию.
«Нам деваться некуда, суды закончились, вчера пошли и получили ключи от этой студии. Я, мама моя, дочь старшая с ее сыном, и вторая дочь. Вот, пять человек нас. У нас выбора нет, подгоняют нас, если не добром, то выгонят. Они говорят: во-первых, что у вас есть, то мы и даем, а, во-вторых, мы вам улучшаем: здесь старый дом, а там новый. А то, что у нас здесь есть две комнаты и кухня отдельная, а там просто студия, 27 метров, это они в расчет не берут. Но жить-то нам как впятером в одной студии?» - недоумевает Михаил Зуев.
Нам тоже непонятно, зачем люди 30 лет платили за «чужую» комнату и сколько бы продержались чиновники впятером на 25 метрах?
НСН обратилась с разъяснениями к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
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Переносимся в Крым, уроженец которого Александр Ермаков уже семь лет бегает по замкнутому кругу.
В украинские времена он работал по контракту на кораблях, а после развода родителей встал на очередь на квартиру, прописавшись с дочкой в воинской части. Однако после того, как Крым стал российским, все документы потерялись, нет больше ни воинской части, ни прописки.
Александр все эти годы снимает квартиру, с трудом решил вопрос со школой и детсадом, однако проблем становится все больше.
«Чем дальше мы идем, тем больше я начинаю сталкиваться с проблемами по прописке. Крым сейчас входит в правильное правовое поле, и все это надо предъявлять, а у меня и у нее сейчас прописка "коробка на вокзале". Куда идти даже консультационно, сейчас мне никто даже объяснить не может. Конечно, хотелось бы встать на квартирный учет, у нас есть заявления на получение земли для строительства, я даже этого ничего не могу сделать, я уже молчу об оформлении кредита в банке. С 2015 года я пытаюсь этот вопрос решить. Тут получился замкнутый круг, и документы замкнулись на прошлой стране», - посетовал собеседник НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации Главное управление по вопросам миграции МВД России
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Ну а жители Вологды уже пятый год ждут заселения в купленные квартиры.
Ключи от новостройки обещали дать еще в 2018 году, однако сроки постоянно переносят, а дом до сих пор не сдан и не подключен к коммуникациям.
Чиновники отвечают, что дом строится и вопрос на контроле, переводя стрелки с застройщиком друг на друга. При этом люди продолжают платить ипотеку за воздух, а некоторые просто умирают.
«Вологодский район валит на застройщика, застройщик – на Вологодский район, они мозги нам выносят, никак не могут договориться, с 2018 году не могут коммуникации подключить, а без них дом никто не примет. Мы платим ипотеку, материнский капитал вложен, снимаем жилье. В нашем доме 33 квартиры и в соседнем 50, нам предложили еще годик-полтора подождать. Одна женщина, например, купила квартиру родителям, маме 85 лет, а отец не дожил до сдачи квартиры. При этом они рассчитывали из деревни перевести их в город. Такие вот печальные случаи», - рассказал НСН Александр Теплов.
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