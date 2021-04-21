Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства на водоснабжение

Российское министерство экономического развития направило дополнительно 3,3 млрд рублей на решение проблем водоснабжения Крыма и Севастополя, говорится на сайте ведомства.

Запас воды в водохранилищах Крыма снизился в 1,7 раза

Средства выделены из резервного фонда правительства. Они пойдут на геологоразведку для поиска новых источников воды и ремонт трубопроводов. Планируется бурение новых скважин: 17 в Севастополе и 30 в Крыму. Будет отремонтировано более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВодаКрым
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