Крымский мост работает в прежнем режиме

Крымский мост работает в обычном режиме, без ограничений, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Пожар после взрывов на аэродроме в Крыму локализован

Он попросил доверять только официальным источникам. Ранее украинские СМИ и соцсети начали распространять информацию о том, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы якобы массово покидают Крым, что привело к заторам на подъезде к мосту.

Напомним, взрывы прогремели на военном аэродроме Саки возле населённого пункта Новофёдоровка. По сообщению Минбороны РФ, там сдетонировали авиационные боеприпасы. В качестве основной версии причины ЧП называется нарушение правил пожарной безопасности.

Число раненых выросло до девяти человек.

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Фото: НСН
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