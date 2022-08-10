Крымский мост работает в прежнем режиме

Он попросил доверять только официальным источникам. Ранее украинские СМИ и соцсети начали распространять информацию о том, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы якобы массово покидают Крым, что привело к заторам на подъезде к мосту.

Напомним, взрывы прогремели на военном аэродроме Саки возле населённого пункта Новофёдоровка. По сообщению Минбороны РФ, там сдетонировали авиационные боеприпасы. В качестве основной версии причины ЧП называется нарушение правил пожарной безопасности.

Число раненых выросло до девяти человек.

