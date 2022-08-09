Число раненых при взрывах на аэродроме в Крыму выросло до девяти
Число раненых в результате чрезвычайного происшествия на аэродроме в Сакском районе Крыма выросло до девяти человек. Такие обновлённые данные приводит министерство здравоохранения республики. Последний раз речь шла о семи пострадавших и одной жертве ЧП. Все получили осколочные ранения.
Взрывы прогремели на военном аэродроме Саки возле населённого пункта Новофёдоровка. По сообщению Минбороны РФ, там сдетонировали авиационные боеприпасы. В качестве основной версии причины ЧП называется нарушение правил пожарной безопасности. В Минобороны подчеркнули отсутствие каких-либо признаков или улик злонамеренного воздействия на боеприпасы.
Жители домов, которые непосредственно прилегают к аэродрому, временно отселены. При этом туристы продолжают отдыхать в Новофедоровке на западе Крыма, местный пляж не пострадал, сообщили в министерстве курортов полуострова.
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